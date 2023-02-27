Разведка Британии оценила взрывы в районе Мариуполя: Россия будет обеспокоена

Россия, вероятно, будет обеспокоена взрывами в Мариуполе, поскольку считала эту зону недосягаемой для ударов со стороны Вооруженных сил Украины.

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Об этом сообщает разведка Британии.

С 21 февраля пророссийские официальные лица сообщили по меньшей мере о 14 взрывах в районе временно оккупированного Мариуполя. Среди мест инцидентов – хранилище боеприпасов в аэропорту, два топливных склада и металлургический завод, который Россия использует как военную базу.

В разведке отметили, что Мариуполь расположен на расстоянии не менее 80 км от линии фронта.

"Россия, вероятно, будет обеспокоена тем, что необъяснимые взрывы происходят в зоне, которую она, вероятно, ранее оценивала, как находящуюся за пределами досягаемости обычных украинских ударных средств", – говорится в сообщении.

В разведке отметили, что несмотря на значительные разрушения, Мариуполь важен для России, поскольку это самый большой захваченный город, который она до сих пор контролирует, и расположен на ключевом логистическом маршруте.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области 23 февраля раздавались взрывы. В Оперативном командовании "Юг" заявили, что это направление больше не является абсолютно недосягаемым для украинских защитников.