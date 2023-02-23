ОК "Юг" о взрывах в Мариуполе: направление уже не является абсолютно недосягаемым

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области 23 февраля раздавались взрывы. В Оперативном командовании "Юг" заявили, что это направление больше не является абсолютно недосягаемым для украинских защитников.

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Об этом заявила начальница пресс-центра сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"На данном этапе мы можем только констатировать, что удаленность это очень относительное понятие. То, что считается настолько отдаленным, что недостижимо, не всегда таково. Направление Мариуполя уже не является для нас абсолютно недостижимым", - отметила она.

Напомним, в ночь на 23 февраля и утром во временно оккупированном Мариуполе раздавались взрывы.