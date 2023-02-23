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ОК "Південь" про вибухи в Маріуполі: напрямок вже не є абсолютно недосяжним
У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області 23 лютого лунали вибухи. В Оперативному командуванні "Південь" заявили, що цей напрямок більше не є абсолютно недосяжним для українських захисників.
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Про це заявила начальниця пресцентру сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
"На даному етапі ми можемо тільки констатувати, що віддаленість це дуже відносне поняття. Те, що вважається настільки віддаленим, що недосяжне, не завжди таким є. Напрямок Маріуполя вже не є для нас абсолютно недосяжним", - зазначила вона.
Нагадаємо, в ніч на 23 лютого та зранку у тимчасово окупованому Маріуполі лунали вибухи.Підписуйтеся на наш YouTube канал