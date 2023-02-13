Так называемому мэру Мариуполя сообщили о подозрении

Так называемому главе администрации оккупированного Мариуполя заочно сообщили о подозрении, рассказали в Офисе генпрокурора. До этого он исполнял обязанности начальника Мариупольского управления МВД в Донецкой области. Предложенную врагом должность он занял добровольно.

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По данным следствия, ранее он был осужден при содействии террористической организации. Под руководством страны-агрессора он организует работу органов оккупационных властей во временно подконтрольном ей городе.

О подозрении сообщили и десяти бывшим сотрудникам полиции, перешедшим на сторону захватчиков.

"Также установлено, что в течение 2022 года работники полиции разных подразделений Главного управления Нацполиции в Донецкой области, несмотря на присягу, изменили Украине. Они перешли на сторону врага и начали работать на оккупационные власти страны-агрессора", - говорят в ОГП.

Подозреваемые также добровольно заняли должности в незаконно созданных органах на временно захваченной территории Донецкой области, а именно "подразделениях полиции ДНР Мариупольского района".

Так называемому мэру временно оккупированного города в Донецкой области инкриминируют коллаборационную деятельность (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины), а псведополицейским – совершение государственной измены в условиях военного положения (ч. 2 ст. 28, ч .2 ст.111 УК Украины).

"Досудебные расследования осуществляются Главным следственным управлением ДБР при оперативном сопровождении Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины", - добавили в ОГП.

Напомним, на днях стало известно, что Служба безопасности и Государственное бюро расследований ликвидировали новую коррупционную схему на Житомирской таможне. Правоохранители сообщили о подозрении 5 главным инспекторам таможенного поста – это почти половина таможенников, работавших на смене.