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Розвідка Британії оцінила вибухи у районі Маріуполя: Росія буде стурбована
Росія, ймовірно, буде стурбована вибухами у Маріуполі, оскільки вважала цю зону недосяжною для ударів з боку Збройних сил України.
Про це повідомляє розвідка Британії.
Зазначається, що з 21 лютого проросійські офіційні особи повідомили про щонайменше 14 вибухів у районі тимчасово окупованого Маріуполя. Серед місць інцидентів – сховище боєприпасів в аеропорту, два паливні склади та металургійний завод, який Росія використовує як військову базу.
У розвідці зауважили, що Маріуполь розташований щонайменше за 80 км від лінії фронту.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Росія, ймовірно, буде стурбована тим, що незрозумілі вибухи відбуваються в зоні, яку вона, ймовірно, раніше оцінювала як таку, що перебуває поза межами досяжності звичайних українських ударних засобів", – йдеться у повідомленні.
У розвідці зазначили, що незважаючи на значні руйнування, Маріуполь важливий для Росії, оскільки це найбільше захоплене місто, яке вона досі контролює, і розташоване на ключовому логістичному маршруті.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області 23 лютого лунали вибухи. В Оперативному командуванні "Південь" заявили, що цей напрямок більше не є абсолютно недосяжним для українських захисників.