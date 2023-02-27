Розвідка Британії оцінила вибухи у районі Маріуполя: Росія буде стурбована

Росія, ймовірно, буде стурбована вибухами у Маріуполі, оскільки вважала цю зону недосяжною для ударів з боку Збройних сил України.

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Про це повідомляє розвідка Британії.

Зазначається, що з 21 лютого проросійські офіційні особи повідомили про щонайменше 14 вибухів у районі тимчасово окупованого Маріуполя. Серед місць інцидентів – сховище боєприпасів в аеропорту, два паливні склади та металургійний завод, який Росія використовує як військову базу.

У розвідці зауважили, що Маріуполь розташований щонайменше за 80 км від лінії фронту.

"Росія, ймовірно, буде стурбована тим, що незрозумілі вибухи відбуваються в зоні, яку вона, ймовірно, раніше оцінювала як таку, що перебуває поза межами досяжності звичайних українських ударних засобів", – йдеться у повідомленні.

У розвідці зазначили, що незважаючи на значні руйнування, Маріуполь важливий для Росії, оскільки це найбільше захоплене місто, яке вона досі контролює, і розташоване на ключовому логістичному маршруті.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області 23 лютого лунали вибухи. В Оперативному командуванні "Південь" заявили, що цей напрямок більше не є абсолютно недосяжним для українських захисників.