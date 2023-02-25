Зеленський назвав кількість населених пунктів, які знаходяться під окупацією

Станом на 25 лютого 1877 українських міст та сіл знаходять під контролем окупаційних військ Російської Федерації. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час звернення до учасників заходу, присвяченого солідарності Німеччини з Україною.

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Він зауважив, що держава-агресор щодня прагне збільшити кількість окупованих нею населених пунктів. Водночас з міст та сіл, які захопила Росія, йде життя, як зазначив президент, згадавши, зокрема за Маріуполь.

"В нашому Маріуполі майже не залишилося вцілілих будинків. Росія зробила усе, щоб вбити це місто. Колись майже 500 тис людей там жили. Більш ніж на 90% Маріуполь зруйнований", — сказав Зеленський.

Він підкреслив, що Росія хоче зруйнувати й інші міста в Україні, і всій Європі. Тому завдання Сил оборони України зупинити окупантів.

"Ми воюємо на українській землі за те, без чого всі ви, друзі, не уявляєте власного життя. Це елементарна безпека. Це свобода та життя за законом. Це людська гідність і право кожної людини й кожної спільноти на повагу до себе. Це щастя жити в родині та можливість мріяти про безпечне й вільне майбутнє для своїх дітей", - підкреслив президент.

Нещодавно Зеленський проводив чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому було ухвалено рішення щодо протидії актуальним намірам російської армії.

В свою чергу голова управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив, що із середини і до кінця весни на Україну чекають вирішальні бої. Наразі країна-агресор РФ економить боєприпаси на всіх ділянках фронту, крім Бахмута та Лиманського напрямку.