У Генштабі ЗСУ розповіли, чи достатньо сил у Білорусі для наступу

На території Білорусі немає особового складу, озброєння та військової техніки, достатніх для проведення наступу на територію України. Про це заявив представник Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу, передає "Укрінформ".

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За його словами, угруповання російських військ у Білорусі складається з підрозділів, які:

нещодавно сформовані;

зазнали важких втрат;

доукомплектовані для виконання завдань бойового злагодження та відновлення боєздатності.

Громов зазначив, що значна частина сил та засобів, що перебували в Білорусі як союзні сили, вже переміщені для участі в бойових діях проти України. На заміну їм прибувають нові підрозділи, і РБ продовжує надавати свою територію для навчання окупаційних військ.

Він додав, що наразі відбувається нагнітання обстановки з метою підтримки ідеї можливого масштабного наступу з Білорусі.

Нагадаємо, можливість повноцінного залучення Білорусі у війну Росії проти України обговорюється вже давно. Зокрема, в червні 2022 року Генштаб ЗСУ повідомив, що білоруські військові мінують лісові дороги, об’їзні шляхи та мости у прикордонних з Україною районах.

Восени самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відкрито заявив про те, що його держава бере участь у війні РФ проти України на стороні країни-агресорки. Тоді він сказав, що білоруські військові нібито не залучені до бойових дій.

В Інституті вивчення війни (ISW) повідомляли, що РФ робить видимість підготовки до великого наступу з території Білорусі, щоб не дати ЗСУ можливість перекинути додаткові сили на Донбас.

23 лютого 2023 року Оперативне командування "Північ" повідомило, що українська розвідка ​​зафіксувала рух колон військової техніки в районі кордону із Чернігівською областю, яка межує з РФ та Білоруссю. У звʼязку з цим військові попередили про можливі провокації з боку РФ до річниці повномасштабного наступу.