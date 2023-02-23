На кордоні зафіксували рух колони техніки РФ: окупанти готують провокації до річниці вторгнення

Українська розвідка зафіксувала рух колон військової техніки в районі кордону із Чернігівською областю. Російські загарбники готують можливі провокації до роковин повномасштабного наступу. Сили оборони Сіверщини тримають ситуацію під контролем.

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Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

"Окупанти готують можливі провокації до річниці повномасштабного наступу, скоріш за все, метою є звинувачення українських захисників в порушенні територіальної цілісності", - йдеться у повідомленні.

Про це свідчать дані розвідки, де зафіксований рух колон військової техніки в районі кордону із Чернігівською областю без знаків розпізнавання та живою силою, що була одягнена у піксель, схожий на форму Збройних Сил України.

"Зазначаємо, що Сили оборони Сіверщини тримають ситуацію під контролем і, на відміну від військ противника, ніколи не вдавалися до провокацій і не мають подібного на меті", - підкреслили в ОК "Північ".

Там додали, що кожен воїн дотримується загальноприйнятих правил ведення війни, не посягаючи на чужі території, а виключно захищає рідну землю від нахабного та підступного ворога.