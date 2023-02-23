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На границе зафиксировали движение колонны техники РФ: оккупанты готовят провокации к годовщине вторжения

На границе зафиксировали движение колонны техники РФ: оккупанты готовят провокации к годовщине вторжения

Украинская разведка зафиксировала движение колон военной техники в районе границы с Черниговской областью. Российские захватчики готовят возможные провокации к годовщине полномасштабного наступления. Силы обороны держат ситуацию под контролем.

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Об этом сообщает Оперативное командование "Север".

"Оккупанты готовят возможные провокации к годовщине полномасштабного наступления, скорее всего, целью является обвинение украинских защитников в нарушении территориальной целостности", - говорится в сообщении.

Об этом свидетельствуют данные разведки, где зафиксировано движение колонн военной техники в районе границы с Черниговской областью без знаков распознавания и живой силой, одетой в пиксель, похожей на форму Вооруженных Сил Украины.

"Отмечаем, что Силы обороны Сиверщины держат ситуацию под контролем и, в отличие от войск противника, никогда не прибегали к провокациям и не имеют подобного цели", - подчеркнули в ОК "Север".

Там добавили, что каждый воин соблюдает общепринятые правила ведения войны, не посягая на чужие территории, а исключительно защищает родную землю от наглого и коварного врага.

Автор:
Светлана Манько