В Генштабе ВСУ рассказали, достаточно ли сил в Беларуси для наступления

На территории Беларуси нет личного состава, вооружения и военной техники, достаточных для проведения наступления на территорию Украины. Об этом заявил представитель Генерального штаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга, передает "Укринформ".

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По его словам, группировка российских войск в Беларуси состоит из подразделений, которые:

недавно сформированные;

понесли тяжелые потери;

доукомплектованы для выполнения задач боевого согласования и восстановления боеспособности.

Громов отметил, что большая часть сил и средств, которые находились в Беларуси как союзные силы, уже перемещены для участия в боевых действиях против Украины. На смену им прибывают новые подразделения, и РБ продолжает предоставлять свою территорию для обучения оккупационных войск.

Он добавил, что сейчас происходит нагнетание обстановки с целью поддержки идеи возможного масштабного наступления из Беларуси.

Напомним, возможность полноценного вовлечения Беларуси в войну России против Украины обсуждается уже давно. В частности, в июне 2022 года Генштаб ВСУ сообщил, что белорусские военные минируют лесные дороги, объездные пути и мосты в приграничных с Украиной районах.

Осенью самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко открыто заявил о том, что его государство участвует в войне РФ против Украины на стороне страны-агрессора. Тогда он сказал, что белорусские военные якобы не вовлечены в боевые действия.

В Институте изучения войны (ISW) сообщали, что РФ делает видимость подготовки к большому наступлению с территории Беларуси, чтобы не дать ВСУ возможность опрокинуть дополнительные силы на Донбасс.

23 февраля 2023 года Оперативное командование "Север" сообщило, что украинская разведка зафиксировала движение колонн военной техники в районе границы с Черниговской областью, расположенной рядом с РФ и Беларусью. В связи с этим военные предупредили о возможных провокациях со стороны РФ к годовщине полномасштабного наступления.