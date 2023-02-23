На Ставці вирішили, як протидіяти актуальним намірам РФ - Зеленський

Президент Володимир Зеленський 23 лютого провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому ухвалено рішення щодо протидії актуальним намірам російської армії. Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні.

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"Провів сьогодні засідання Ставки. Розширений формат, детальні доповіді. Залужний, Сирський, Тарнавський, Москальов і Наєв. Ситуація за основними напрямками. Схід – дуже важко. Болісно. Але робимо все, щоб вистояти", - сказав глава держави.

В свою чергу, за його словами, на півдні країнм на частині напрямків ситуація доволі небезпечна, але українським військовим "є чим і як" відповідати окупантам.

"Одеса та Чорноморський простір – ситуацію контролюємо. Північ – усі наші воїни на цьому напрямку бачать кожен намір ворога. Де потрібно, посилюємось. Була доповідь керівника ГУР Буданова щодо актуальних намірів окупанта. Є рішення й щодо нашої протидії", - заявив президент.

Окремо й дуже детально на засідання було розглянуто питання виробництва та постачання боєприпасів і зброї. Зеленський зазначив, що не може повідомити якісь деталі щодо цього, але охарактеризував це як "змістовну роботу". За словами Зеленського, він був радий чути, що "навіть у таких умовах ми маємо відповідний потенціал".

Зазначимо при цьому, що за півтори години до виходу звернення українського президента у Міністерстві оборони Росії заявили, що Україна "активізувала підготовку до вторгнення" у невизнану Придністровську Молдавську Республіку, яке нібито має розпочатися у відповідь на імітацію наступу російських військ, дислокованих у Придністров'ї.

Там пригрозили, що Збройні сили Росії "адекватно відреагують" на такі дії. Втім, представники України заяву відомства країни-агресорки поки офіційно не коментували.

Нагадаємо також, що в Генеральному штабі ЗСУ наразі продовжують стверджувати, що на території Білорусі немає особового складу, озброєння та військової техніки, достатніх для проведення наступу на територію України. Втім, в Києві в четвер почали розгортати блокпости - як кажуть, в рамках навчань, а керівник столичної військової адміністрації Сергій Попко заявив про підготовку "сюрпризів" для противника.

В свою чергу, повітряне командування "Центр" ЗСУ закликало мешанців прикордонних районів Чернігівської та Сумської областей не знімати та не публікувати кадри, що свідчать про перебазування української авіації.