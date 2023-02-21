РФ планувала захопити аеропорт в Кишиневі, — прем'єр Молдови

Українські спецслужби з'ясували, що Москва хоче відкрити новий фронт через Республіку Молдова, та планувала захопити аеропорт в Кишиневі. Прем'єр-міністр Республіки Молдова Дорін Речан підтвердив цю інформацію та додав, що це лише один із планів РФ, і влада готова до всього.

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Про це 21 лютого повідомив молдавський телеканал Moldova1.

"Я кілька разів казав, що є ще кілька сценаріїв дестабілізації, зараз названий лише один. Вони включають кілька елементів, у тому числі ті, які ви згадали зі слів пана президента Зеленського (захоплення аеропорту – Delo.ua), але я також зазначив, що наші інституції готові протистояти таким викликам", – сказав Речан.

За його словами, країна посилила свої можливості після спроб дестабілізувати ситуацію в країні минулої осені, тому влада зараз готова "до різних сценаріїв".

"Ще раз зазначу: наше завдання – забезпечити мир і стабільність в країні, в тому числі і щодо території лівобережжя Дністра. Республіка Молдова виступає за мирне врегулювання придністровського конфлікту, і ми повинні узгодити наші цілі з точки зору миру та безпеки", — зауважив прем'єр-міністр.

Нещодавно президент Майя Санду також заявила, що Росія планує здійснити держпереворот у Молдові, зокрема, за допомогою протестів опозиції та із залученням людей із військовою підготовкою. Цьому передувала інформація щодо спроб Росії дестабілізувати ситуацію в країні.

Нагадаєм, що в Росії вже відкрито почали погрожувати Кишиневу. Так, міністр закордонних справ країни-агресора РФ Сергій Лавров заявив, що наступною ціллю загарбників після України може стати Молдова. Крім того, заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв пригрозив Молдові, що заходи Кремля у відповідь на приєднання Кишинева до антиросійських санкцій не змусять себе чекати.