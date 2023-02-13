РФ планує здійснити у Молдові держпереворот із захопленням заручників, - Санду

Росія планує здійснити держпереворот у Молдові, зокрема, за допомогою протестів опозиції та із залученням людей із військовою підготовкою.

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Про це заявила президент Молдови Майя Санду, пише Newsmaker.

За її словами, Росія не вперше має намір дестабілізувати ситуацію у Молдові. Восени 2022 року такі спроби вже робилися, але завдяки оперативному втручанню органів Молдови вони виявилися безуспішними.

"План (Росії, - ред.) на майбутній період передбачає диверсії із залученням людей з військовою підготовкою, замаскованих під цивільних осіб, для проведення насильницьких дій, нападів на державні будівлі та захоплення заручників", - зазначила вона.

Санду додала, що Росія за допомогою протестів опозиції хоче здійснити держпереворот та змінити владу в Кишиневі.

"Документи, отримані від наших українських партнерів, вказують на місця та логістичні аспекти організації цієї підривної діяльності. План також передбачає використання іноземців для насильницьких дій. Наприклад, матеріали містять інструкції щодо правил в'їзду до Молдови для громадян Росії, Білорусі, Сербії та Чорногорії", - сказала вона.

При цьому Санду зазначила, що державні органи безпеки працюють над запобіганням таким провокаціям і тримають ситуацію під контролем.

За її словами, мета цих дій - "повалення конституційної та легітимної влади в Кишиневі на нелегітимну", проросійську, "щоб Росія змогла зупинити процес європейської інтеграції республіки та використати Молдову у війні проти України".

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Раніше на засіданні Європейської ради у Брюсселі президент України Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка перехопила плани Кремля щодо взяття під контроль Молдови, про що він поінформував свою колегу Майю Санду.

Служба інформації та безпеки Молдови підтвердила надання українськими спецслужбами інформації щодо спроб Росії дестабілізувати ситуацію в країні.