Уряд Молдови йде у відставку

Прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця в п'ятницю, 10 лютого, заявила про звільнення з посади прем'єра, що, згідно з конституцією країни, означає відставку всього уряду.

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Про це вона повідомила під час пресконференції, передає молдавське видання NewsMaker.

"Якби уряд Молдови мав би вдома стільки ж підтримки, скільки в ЄС, у Брюсселі, ми б досягли набагато більше", — заявила прем'єр.

Під час промови Гаврилиця нагадала про труднощі, з якими зіткнувся, і, за її оцінкою, впорався її уряд. Зокрема, прем'єр звернула увагу на кризу біженців, компенсацію витрат громадян на газ та електрику, початок будівництва нових ЛЕП, залучення нових інвестицій у Молдову, здачу в експлуатації доріг та мостів, та інші реформи.

Крім того, Молдова набула статусу країни-кандидата в ЄС, так само як і Україна.

"Мені випала честь бути прем'єром Молдови... Я вірю в Молдову, людей цієї країни і в те, що в нас все вийде... Закликаю вас бути згуртованими. Молдова буде країною, якою всі ми пишатисямемо", — заявила прем'єр на завершення своєї промови.

Водночас Гаврилиця не назвала причину, з якої вона вирішила піти у відставку.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що українські спецслужби передали Службі інформації та безпеки Молдови інформації щодо спроб Росії дестабілізувати ситуацію в країні. Відомо, що українська розвідка перехопила плани Кремля щодо взяття під контроль Молдови. За даними розвідки, РФ запланувала розпочати війну проти Республіки Молдова на початку 2023 року, але наразі реалізація сценарію залежить від розвитку ситуації на фронті в Україні.

В Росії вже відкрито почали погрожувати Кишиневу. Так, міністр закордонних справ країни-агресора РФ Сергій Лавров заявив, що наступною ціллю загарбників після України може стати Молдова. Крім того, заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв пригрозив Молдові, що заходи Кремля у відповідь на приєднання Кишинева до антиросійських санкцій не змусять себе чекати.