Росія планує вторгнення до Молдови, — директор Служби розвідки і безпеки країни

Російська Федерація запланувала розпочати війну проти Республіки Молдова на початку 2023 року, але наразі реалізація сценарію залежить від розвитку ситуації на фронті в Україні. Про це 19 грудня заявив директор Служби розвідки і безпеки Александр Мустядж, передає TVR Moldova.

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За даними молдавської розвідки, країна-агресор розглядає кілька сценаріїв, за якими Москва спробує реалізувати сухопутне вторгнення через Україну в бік Молдови.

"Питання не в тому, чи відбудеться новий наступ Російської Федерації на території Республіки Молдова, а в тому, коли це станеться: або на початку року, в січні — лютому, або пізніше, в березні-квітні. Але, за інформацією, яку ми маємо, Російська Федерація має намір йти далі", — сказав Мустядж.

Він зазначив, що агресор має намір натиснути на Придністровський регіон, який є територією Молдови. Щодо Кишинева, то наразі Служба розвідки і безпеки може лише обговрювати задум РФ щодо столиці країни, але "вже є великі ризики".

Нагадаємо, раніше заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв пригрозив Молдові, що заходи Кремля у відповідь на приєднання Кишинева до антиросійських санкцій не змусять себе чекати. Він пригрозив відрізати газ Молдові і шантажував "росіянами" у Придністров’ї.

При цьому свого часу президент України Володимир Зеленськи заявив, що удар по Україні з боку Придністров'я був би глобальною помилкою, а будь-які дії в контрольованому країною-агресором Росією регіоні, які загрожуватимуть нашій країні, отримають реакцію у відповідь.