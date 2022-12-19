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Россия планирует вторжение в Молдову, - директор Службы разведки и безопасности страны
Российская Федерация запланировала начать войну против Республики Молдова в начале 2023 года, но реализация сценария зависит от развития ситуации на фронте в Украине. Об этом 19 декабря заявил директор Службы разведки и безопасности Александр Мустядж, передает TVR Moldova.
По данным молдавской разведки, страна-агрессор рассматривает несколько сценариев, по которым Москва попытается реализовать сухопутное вторжение через Украину в сторону Молдовы.
"Вопрос не в том, состоится ли новое наступление Российской Федерации на территории Республики Молдова, а в том, когда это произойдет: или в начале года, в январе - феврале, или позже, в марте-апреле. Но, по информации, которую мы имеем, Российская Федерация намерена идти дальше", - сказал Мустядж.
Он отметил, что агрессор намерен надавить на Приднестровский регион, являющийся территорией Молдовы. Что касается Кишинева, то сейчас Служба разведки и безопасности может только обсуждать замысел РФ относительно столицы страны, но "уже есть большие риски".Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил Молдове, что меры Кремля в ответ на присоединение Кишинева к антироссийским санкциям не заставят себя ждать. Он пригрозил отрезать газ Молдове и шантажировал "россиянами" в Приднестровье.
При этом в свое время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удар по Украине со стороны Приднестровья был бы глобальной ошибкой, а любые действия в контролируемом страной-агрессором Россией регионе, которые будут угрожать нашей стране, получат ответную реакцию.