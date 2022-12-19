Россия планирует вторжение в Молдову, - директор Службы разведки и безопасности страны

Российская Федерация запланировала начать войну против Республики Молдова в начале 2023 года, но реализация сценария зависит от развития ситуации на фронте в Украине. Об этом 19 декабря заявил директор Службы разведки и безопасности Александр Мустядж, передает TVR Moldova.

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По данным молдавской разведки, страна-агрессор рассматривает несколько сценариев, по которым Москва попытается реализовать сухопутное вторжение через Украину в сторону Молдовы.

"Вопрос не в том, состоится ли новое наступление Российской Федерации на территории Республики Молдова, а в том, когда это произойдет: или в начале года, в январе - феврале, или позже, в марте-апреле. Но, по информации, которую мы имеем, Российская Федерация намерена идти дальше", - сказал Мустядж.

Он отметил, что агрессор намерен надавить на Приднестровский регион, являющийся территорией Молдовы. Что касается Кишинева, то сейчас Служба разведки и безопасности может только обсуждать замысел РФ относительно столицы страны, но "уже есть большие риски".

Напомним, ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил Молдове, что меры Кремля в ответ на присоединение Кишинева к антироссийским санкциям не заставят себя ждать. Он пригрозил отрезать газ Молдове и шантажировал "россиянами" в Приднестровье.

При этом в свое время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удар по Украине со стороны Приднестровья был бы глобальной ошибкой, а любые действия в контролируемом страной-агрессором Россией регионе, которые будут угрожать нашей стране, получат ответную реакцию.