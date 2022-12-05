В Молдове упала ракета в то же время, когда РФ наносила удары по Украине

Вблизи молдавского города Бричаны, расположенного недалеко от украинской границы, 5 декабря обнаружили ракету. Об этом сообщила пресс-служба МВД страны.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Местность оцепили и ожидают спецслужбы. Из-за инцидента силовые структуры Молдовы ужесточили контроль в приграничных участках на севере страны.

"Во фруктовом саду неподалеку от Бричан патруль Пограничной полиции обнаружил ракету. Согласно плану действий МВД зону окружили и ожидают прибытия специализированных служб МВД, саперов и спасателей", — отметили в министерстве.

Сообщение в МВД Молдовы поступило в то время, когда Российская Федерация пыталась нанести ракетные удары по ряду регионов. Отметим, что, как известно по состоянию на 16:30, большинство ракет ликвидировало ПВО.

Ранее, в октябре, на севере Молдовы упали обломки российской ракеты, сбитой украинскими зенитчиками. Кроме того, в ноябре в приграничном с Украиной районе Польши также упали ракеты. Это произошло примерно в то время, когда Россия наносила массированный ракетный удар по всей Украине.

Но тогда арезидент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких признаков, что падение ракеты на польской территории во время массированного удара России по Украине было умышленным нападением на Польшу.