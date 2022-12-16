В Молдове шесть телеканалов временно потеряли лицензию за некорректное освещение войны в Украине

У молдавских телеканалов TV6, Orhei TV, Primul in Moldova, Accent TV, NTV Moldova и RTR Moldova с 19 декабря заберут лицензии на вещание.

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Такое решение комиссия по чрезвычайным ситуациям в стране приняла 16 декабря, сообщило издание NewsMaker.

В распоряжении комиссии объясняется, что решение было принято с целью "защитить национальное информационное пространство и предотвратить риск дезинформации и попыток манипулирования общественным мнением".

"Решение о приостановлении деятельности шести телеканалов было принято на основании отчетов Совета по телевидению и радио о нарушении Кодекса телевидения и радио, включая санкции за распространение некорректной информации при освещении событий в стране и войны в Украине", — сказано в документе.

Уточняется, что решение о приостановлении действия лицензии временное и имеет силу на время чрезвычайного положения в Молдове.

Напомним, что в этот же день ЕС официально ввел девятый пакет санкций против России. В частности, Совет Евросоюза инициировал процесс приостановления действия лицензий на вещание четырех российских СМИ: НТВ/НТВ "Мир", Россия 1, РЕН ТВ и Первый канал.