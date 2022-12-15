ЕС согласовал 9-й пакет санкций против России - Reuters

Правительства стран-членов Европейского Союза вечером 15 декабря согласовали девятый пакет санкций против России. Ограничения вводятся в ответ на вторжение российских войск в Украину.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов ЕС.

Пакет будет утвержден путем, как это называет ЕС, "письменной процедуры", до обеда пятницы, 16 декабря.

"Санкции согласованы. Письменная процедура состоится до завтрашнего обеда", - сказал один из дипломатов.

Отметим, что страны-члены Европейского Союза долгое время не могли договориться о девятом пакете санкций против страны-агрессора РФ. Новые санкции в отношении Москвы были задержаны из-за разногласий по поводу того, должен ли ЕС упростить экспорт российских удобрений через европейские порты, даже в том случае, когда компании по производству удобрений принадлежат олигархам из черного списка.

Напомним, Еврокомиссия предложила ввести девятый пакет санкций против России 7 декабря.

Целью нового пакета санкций является подавление "укрепления российского промышленного потенциала посредством расширенного списка из 169 организаций, поставляющих товары, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и сохранности.

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