США готовят пакет санкций против России и Китая - Bloomberg

Белый дом готовится ввести санкции против России и Китая за нарушение прав человека в этих странах. Об этом 9 декабря сообщило информационное агентство Bloomberg со ссылкой на чиновника, знакомого с этим вопросом.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Ограничения в отношении России будут введены из-за попыток страны приобрести оружие, в том числе беспилотники в Иране. Санкции против Китая будут сосредоточены на рыбной индустрии этой страны.

Санкции будут введены в соответствии с Глобальным законом Магнитского, разрешающим расширение использования экономических санкций на случаи нарушения прав человека. Примечательно, что документ назвали в честь Сергея Магнитского, адвоката, скончавшегося в российском заключении после того, как обвинил чиновников в РФ в коррупции.

Напомним, США уже ввели сотни ограничений и запретов против физических лиц, компаний и государственных учреждений в России. Почти все российские законодательные власти находятся под санкциями Запада из-за военного вторжения в Украину.

Известно, что администрация президента США Джозефа Байдена работает над тем, чтобы признать Россию "страной спонсором терроризма" так, чтобы минимизировать последствия такого решения. В Конгрессе США разрабатывается альтернативный законопроект.

Ранее Сенат США уже одобрил резолюцию, призывающую Госдеп признать Россию государством-спонсором терроризма за действия в Чечне, Грузии, Сирии и Украине, которые "привели к смерти бесчисленных невинных мужчин, женщин и детей".

Но тогда глава Госдепа США Энтони Блинкен опасался принятия такого решения. Он считает, что против страны-агрессора РФ уже действуют достаточно жесткие санкции, а этот статус не позволит усилить давление.

Источник фото: ua.depositphotos.com