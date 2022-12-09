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Россия получила новую партию иранских дронов, - разведка Британии
Россия впервые за три недели возобновила атаки на Украину с помощью иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), что может свидетельствовать о том, что РФ получила новую партию дронов из Ирана.
Об этом сообщает разведка Британии.
"Вероятно, что Россия исчерпала свой предварительный запас из нескольких сотен иранских дронов и теперь получила пополнение", – отмечают в ведомстве.
Там напоминают, что 6 декабря Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил о сбитии 17 БПЛА, в том числе 14 "Шахед-136".Подписывайтесь на наш YouTube канал
А 7 декабря 2022 украинские официальные лица сообщили об использовании предоставленных Ираном БПЛА OWA по Запорожской и Днепропетровской областях.
До этого последнее сообщение о сбитии иранских дронов в Украине было 17 ноября 2022 года.
"Вероятно, что Россия возобновила атаки с помощью поставленных систем БПЛА OWA", - отмечают в разведке Британии.
Как недавно заявил помощник командующего Объединенными силами Евгений Силкин, российская армия приостановила использование в войне против Украины иранских дронов не из-за их дефицита, а из-за морозов, которые этому мешают из-за технических особенностей беспилотников.
Отметим, что недавно Главное управление разведки Министерства обороны Украины указывало на то, что новые разведывательные данные, собранные из сбитых в Украине иранских беспилотников, свидетельствуют, что большинство частей БПЛА производятся компаниями в США и европейских странах-союзниках самой Украины.