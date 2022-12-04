Не через дефіцит: названо причину призупинення Росією атак іранськими дронами

Російська армія призупинила використання у війні проти України іранських дронів не через їхній дефіцит, а через морози, які цьому заважають через технічні особливості безпілотників.

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Про це заявив в ефірі національного телемарафону помічник командувача Об'єднаних сил Євгеній Силкін, відповідаючи на питання про динаміку використання Росією БПЛА.

"Вважаю, що вона зменшується, тому що будь-які літальні апарати, якими є саме дрони, виготовлені з пластику й таких матеріалів, які піддаються впливу морозів, тобто погодних умов, тому вона зараз трохи зменшилася", - сказав він.

За словами Силкіна, зараз відбуваються лише тренування бомбардувальної авіації, "яка здійснює переміщення, тренується з дозаправлення в небі, а дрони зараз поки що призупинили свою діяльність". Крім того, він також дав оцінку ефективності української ППО.

"Ми зараз отримуємо достатню кількість засобів протиповітряної оборони від західних партнерів, наші військовослужбовці навчаються керувати цими комплексами, і на даний час ми все ж можемо казати, що ми збиваємо порядка 75-80% повітряних цілей", - вказав помічник командуючого.

Зазначимо, що нещодавно Головне управління розвідки Міністерства оборони України вказувало, що нові розвідувальні дані, зібрані зі збитих в Україні іранських безпілотників, свідчать, що більшість частин БПЛА виробляються компаніями в США та європейських країнах-союзниках самої України.