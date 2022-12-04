Не из-за дефицита: названа причина приостановки Россией атак иранскими дронами

Российская армия приостановила использование в войне против Украины иранских дронов не из-за их дефицита, а из-за морозов, которые этому мешают из-за технических особенностей беспилотников.

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Об этом заявил в эфире национального телемарафона помощник командующего Объединенными силами Евгений Силкин, отвечая на вопрос о динамике использования Россией БПЛА.

"Считаю, что она уменьшается, потому что любые летательные аппараты, коими являются именно дроны, изготовлены из пластика и таких материалов, которые подвергаются воздействию морозов, то есть погодных условий, поэтому она сейчас немного уменьшилась", - сказал он.

По словам Силкина, сейчас проходят лишь тренировки бомбардировочной авиации, "осуществляющей перемещение, тренирующиеся в дозаправке в небе, а дроны сейчас пока приостановили свою деятельность". Кроме того, он также дал оценку эффективности украинской ПВО.

"Мы сейчас получаем достаточное количество средств противовоздушной обороны от западных партнеров, наши военнослужащие учатся управлять этими комплексами, и сейчас мы все же можем говорить, что мы сбиваем порядка 75-80% воздушных целей", - указал помощник командующего.

Отметим также, что недавно Главное управление разведки Министерства обороны Украины указывало на то, что новые разведывательные данные, собранные из сбитых в Украине иранских беспилотников, свидетельствуют, что большинство частей БПЛА производятся компаниями в США и европейских странах-союзницах самой Украины.