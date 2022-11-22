Більшість частин іранських дронів виробляються компаніями США та Європи, - розвідка

Нові розвідувальні дані, зібрані зі збитих в Україні іранських безпілотників, свідчать, що більшість частин БПЛА виробляються компаніями в США, Європі та інших країнах-союзниках.

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Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Цей факт викликає занепокоєння серед західних чиновників і аналітиків і спонукає уряд США до розслідування, повідомляє видання “The Wall Street Journal”.

Як зазначається, фахівці воєнної розвідки України дослідили, що три чверті компонентів іранських безпілотників американського виробництва.

Ці висновки були зроблені після того, як українські воїни збили кілька безпілотників, у тому числі Mohajer-6, який приземлився неушкодженим.

Як повідомлялося раніше, співробітники воєнної розвідки України з’ясували звідки походять комплектуючі безпілотника, який росіяни закупили в Ірану для ведення бойових дій в Україні. Також фахівці ГУР МО України виявили деталі марковані офіційною мовою Ірану – фарсі.

"Всі докази причетності представників іноземних країн до постачання зброї та її комплектуючих терористичній Росії будуть передані до міжнародних організацій для накладення на них економічних санкцій", - зазначають в ГУР МО.

Нагадаємо, в Ірані вперше визнали, що постачали дрони Росії. Однак, це нібито було ще до початку повномасштабного вторгнення та у невеликих кількостях.

Але за даними ГУР МО, деталі іранських безпілотників було виготовлено після повномасштабного вторгнення Росії.