Большинство частей иранских дронов производится компаниями США и Европы, - разведка

Новые разведывательные данные, собранные из сбитых в Украине иранских беспилотников, свидетельствуют о том, что большинство частей БПЛА производятся компаниями в США, Европе и других странах-союзниках.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Этот факт вызывает беспокойство среди западных чиновников и аналитиков и побуждает правительство США к расследованию, сообщает издание The Wall Street Journal.

Как отмечается, специалисты военной разведки Украины исследовали, что три четверти компонентов иранских беспилотников американского производства.

Эти выводы были сделаны после того, как украинские воины сбили несколько беспилотников, в том числе Mohajer-6, приземлившегося невредимым.

Как сообщалось ранее, сотрудники военной разведки Украины выяснили , откуда происходят комплектующие беспилотника, который россияне закупили у Ирана для ведения боевых действий в Украине. Также специалисты ГУР МО Украины обнаружили детали маркированные на официальном языке Ирана – фарси.

"Все доказательства причастности представителей иностранных стран к поставке оружия и его комплектующих террористической России будут переданы международным организациям для наложения на них экономических санкций", - отмечают в ГУР МО.

Напомним, в Иране впервые признали, что поставляли дроны России. Однако это якобы было еще до начала полномасштабного вторжения и в небольших количествах.

Но, по данным ГУР МО, детали иранских беспилотников были изготовлены после полномасштабного вторжения России.