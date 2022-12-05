США ищут решение, как признать Россию "страной спонсором терроризма" - Блинкен

Администрация президента США Джо Байдена работает над тем, чтобы признать Россию "страной спонсором терроризма" так, чтобы свести к минимуму последствия такого решения. В Конгрессе США разрабатывается альтернативный законопроект.

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Об этом заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен.

"Путин пытался стереть Украину с карты, стереть ее идентичность, включить ее обратно в Россию – это не удалось". Затем он занимался захватом земли на востоке Украины и юге Украины - это потерпело неудачу, потому что украинские военные вернули много территории, которую получил Путин", - отметил Блинкен.

По его словам, Путин пытается сделать зиму оружием – выключить свет, выключить отопление, погрузить украинцев во тьму и холод.

"Это действительно варварство. Мы очень решительно поддерживаем Украину, убеждаясь, что они получат необходимую противоракетную оборону, работаем над тем, чтобы поддержать разную ее энергетическую инфраструктуру, поскольку Путин пытается ее уничтожить", - подчеркнул глава Госдепа США.

Он напомнил, что США ввели беспрецедентные санкции против России, беспрецедентный экспортный контроль и все это в координации с десятками стран.

"Я только что вернулся со встречи в НАТО. Солидарность между партнерами по НАТО и партнерами G7 очень сильна и решительна. Поэтому мы постоянно рассматриваем различные меры, которые мы можем принять, чтобы в случае необходимости усилить давление. Сейчас мы работаем с Конгрессом над законодательством, которое поможет нам преодолеть некоторые проблемы, связанные с использованием статуса «государства спонсора терроризма», что имеет некоторые непредвиденные последствия. Мы работаем с Конгрессом над тем, чтобы найти решение", – отметил Блинкен.



По его словам, разрушительные последствия санкций для российской экономики только усугубляются.

"Если вы посмотрите на усилия России модернизировать свою экономику, будь то энергетические технологии, будь то ее базовая телекоммуникационная инфраструктура или ее оборонная и аэрокосмическая промышленность, каждый день санкций делает бремя для российской экономики все тяжелее и тяжелее,

Отметим, ранее Сенат США единогласно одобрил резолюцию, призывающую Госдеп признать Россию государством-спонсором терроризма за действия в Чечне, Грузии, Сирии и Украине, которые "привели к смерти бесчисленного числа невиновных мужчин, женщин и детей".

Однако, по информации СМИ, Блинкен опасается принятия такого решения. Он считает, что против страны-агрессора РФ уже действуют достаточно жесткие санкции, а этот статус не позволит усилить давление.

Поэтому Государственный департамент США негласно дал понять Конгрессу, что он серьезно обеспокоен последствиями признания России государством-спонсором терроризма.