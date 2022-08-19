Держдеп США вказав на проблеми у разі визнання РФ спонсором тероризму

Державний департамент США негласно дає зрозуміти Конгресу, що він серйозно занепокоєний наслідками визнання Росії державою-спонсором тероризму.

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Про це пише видання Politico.

На сьогодні офіційні особи США відкрито не висловлювалися, чи підтримують вони заклики Конгресу щодо визнання Росії державою-спонсором тероризму, лише наполягали на тому, що остаточне рішення залишається виключно за Держдепартаментом США та її очільником Ентоні Блінкеном.

Але джерела видання повідомили, що останніми днями офіційні особи Держдепа передали Конгресу свої побоювання щодо такого кроку.

Зокрема, вони сказали, що США побоюються, що включення Росії до списку держав спонсорів тероризму може поставити під загрозу крихку угоду щодо експорту зерна з українських портів. Для досягнення цієї домовленості знадобилися місяці, і хоча судна повільно починають відходити від Чорного моря, трохи заспокоюючи нестримну глобальну продовольчу кризу, немає жодної гарантії, що Росія виконає свої зобов’язання, якщо на неї так безпосередньо націляться Сполучені Штати.

Більше того, країна з чорного списку терористів — знак ганьби, яким нагороджені лише Північна Корея, Сирія, Куба та Іран. Це означає, що США фактично позбавляють американців можливості брати участь у бізнесі в цих країнах.

Це також включало б різних суб’єктів приватного сектора, необхідних для підтримки угоди з доставки та впливу на інші ключові економічні відносини, які підтримують США, наприклад, щодо ядерних матеріалів, незважаючи на низку санкцій.

Раніше Сенат США одноголосно схвалив резолюцію, яка закликає Держдеп визнати Росію державою-спонсором тероризму за дії в Чечні, Грузії, Сирії та Україні, які "призвели до смертей незліченної кількості невинних чоловіків, жінок і дітей".

Однак, за інформацією ЗМІ, держсекретар США Ентоні Блінкен побоюється ухвалення такого рішення. Він вважає, що проти країни-агресора РФ вже діють доволі жорсткі санкції, а цей статус не дозволить посилити тиск.