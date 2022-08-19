Госдеп США указал на проблемы в случае признания РФ спонсором терроризма

Государственный департамент США негласно дает понять Конгрессу, что он серьезно озабочен последствиями признания России государством-спонсором терроризма.

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Об этом пишет издание Politico.

На сегодняшний день официальные лица США открыто не высказывались, поддерживают ли они призывы Конгресса о признании России государством-спонсором терроризма, лишь настаивали на том, что окончательное решение остается исключительно за Госдепартаментом США и его главой Энтони Блинкеном.

Но источники издания сообщили, что в последние дни официальные лица Госдепа передали Конгрессу свои опасения по поводу такого шага.

В частности, они сказали, что США опасаются, что включение России в список государств спонсоров терроризма может поставить под угрозу хрупкое соглашение по экспорту зерна из украинских портов.

Для достижения этой договоренности понадобились месяцы, и хотя суда медленно начинают отходить от Черного моря, немного успокаивая безудержный глобальный продовольственный кризис, нет никакой гарантии, что Россия выполнит свои обязательства, если Соединенные Штаты признают РФ страной спонсором терроризма.

Более того, страна из черного списка террористов – знак позора, которым награждены только Северная Корея, Сирия, Куба и Иран. Это означает, что США фактически лишают американцев возможности участвовать в бизнесе в этих странах.

Это также включало бы различных субъектов частного сектора, необходимых для поддержания соглашения по доставке и влиянию на другие ключевые экономические отношения, поддерживаемые США, например, в отношении ядерных материалов, несмотря на ряд санкций.

Ранее Сенат США единогласно одобрил резолюцию, призывающую Госдеп признать Россию государством-спонсором терроризма за действия в Чечне, Грузии, Сирии и Украине, которые "привели к смерти бесчисленного числа невиновных мужчин, женщин и детей".

Однако, по информации СМИ, госсекретарь США Энтони Блинкен опасается принятия такого решения. Он считает, что против страны-агрессора РФ уже действуют достаточно жесткие санкции, а этот статус не позволит усилить давление.