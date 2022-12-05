США шукають рішення, як визнати Росію "країною спонсором тероризму" - Блінкен

Адміністрація президента США Джо Байдена працює над тим, щоб визнати Росію "країною спонсором тероризму" так, щоб мінімізувати наслідки такого рішення. Наразі у Конгрессі США розробляється альтернативний законопроєкт.

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Про це заявив голова Держдепу США Ентоні Блінкен.

"Путін намагався стерти Україну з карти, стерти її ідентичність, включити її назад у Росію – це не вдалося. Потім він займався захопленням землі на сході України та півдні України – це зазнавало невдачі, тому що українські військові повернули багато території, яку отримав Путін", - зауважив Блінкен.

За його словами, Путін намагається зробити зиму зброєю – вимкнути світло, вимкнути опалення, занурити українців у темряву та холод.

"Це справді варварство. Ми дуже рішуче підтримуємо Україну, переконуючись, що вони отримають необхідну протиракетну оборону, працюємо над тим, щоб підтримати різні її енергетичну інфраструктуру, оскільки Путін намагається її знищити", - наголосив голова Держдепу США.

Він нагадав, що США ввели безпрецедентні санкції проти Росії, безпрецедентний експортний контроль, і все це в координації з десятками країн.

"Я щойно повернувся із зустрічі в НАТО. Солідарність між партнерами по НАТО, партнерами G7 є дуже сильною та рішучою. Тож ми постійно розглядаємо різні заходи, які ми можемо вжити, щоб у разі потреби посилити тиск. Зараз ми працюємо з Конгресом над законодавством, яке допоможе нам подолати деякі проблеми, пов’язані з використанням статусу «держави спонсора тероризму», щ має деякі непередбачені наслідки. Ми працюємо з Конгресом над тим, щоб знайти рішення", - зазначив Блінкен.



За його словами, руйнівні наслідки санкцій для російської економіки тільки посилюються.

"Якщо ви поглянете на зусилля Росії модернізувати свою економіку, будь то енергетичні технології, чи це її базова телекомунікаційна інфраструктура, чи це її оборонна та аерокосмічна промисловість, кожен день санкцій робить тягар для російської економіки все важчим і важчим,

Раніше Сенат США одноголосносхваливрезолюцію, яка закликає Держдеп визнати Росію державою-спонсором тероризму за дії в Чечні, Грузії, Сирії та Україні, які "призвели до смертей незліченної кількості невинних чоловіків, жінок і дітей".

Однак, за інформацією ЗМІ, Блінкен побоюється ухвалення такого рішення. Він вважає, що проти країни-агресора РФ вже діють доволі жорсткі санкції, а цей статус не дозволить посилити тиск.

Тому Державний департамент США негласно дав зрозуміти Конгресу, що він серйозно занепокоєний наслідками визнання Росії державою-спонсором тероризму.