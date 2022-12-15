ЄС погодив 9-й пакет санкцій проти Росії - Reuters

Уряди країн-членів Європейського Союзу ввечері 15 грудня погодили дев'ятий пакет санкцій проти Росії. Обмеження запроваджують у відповідь на вторгнення російських військ в Україну.

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на дипломатів ЄС.

Пакет затвердять шляхом, як це називає ЄС, "письмової процедури", до обіду п’ятниці, 16 грудня.

"Санкції узгоджені. Письмова процедура відбудеться до завтрашнього обіду", - сказав один із дипломатів.

Зазначимо, що країни-члени Європейського Союзу тривалий час не могли домовитися про дев’ятий пакет санкцій проти країни-агресора РФ. Нові санкції щодо Москви були затримані через розбіжності з приводу того, чи ЄС має спростити експорт російських добрив через європейські порти, навіть у тому випадку, коли компанії з виробництва добрив належать олігархам із чорного списку.

Нагадаємо, Єврокомісія запропонувала запровадити дев’ятий пакет санкцій проти Росії 7 грудня.

Новий пакет санкцій має на меті придушити "зміцнення російського промислового потенціалу за допомогою розширеного списку зі 169 організацій, що постачають товари, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони та безпеки.

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