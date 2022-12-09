ЄС планує заборонити експорт ноутбуків, жорстких дисків, камер та об'єктивів до РФ

Європейська комісія хоче завдати шкоди військово-промисловому комплексу Росії новим дев’ятим пакетом санкцій, які стосуються низки галузей промисловості .

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Про це пише видання Politico.

Зазначається, що новий пакет санкцій має на меті придушити "зміцнення російського промислового потенціалу" за допомогою розширеного списку зі 169 організацій, що постачають товари, "які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони та безпеки".

Двигуни безпілотників, хімічне та біологічне обладнання, засоби боротьби з масовими заворушеннями та електронні компоненти підпадають під ці нові санкції, йдеться в тексті документу, який є у розпорядженні видання.

ЄС також хоче розширити список санкційних товарів для використання в авіаційній та космічній промисловості "включаючи авіаційні двигуни та їх частини", а також під нові обмеження підпадають ноутбуки, жорсткі диски, камери та об’єктиви.

В окремому документі з переліком нових організацій, яким загрожують санкції, також будуть призупинені ліцензії на мовлення телеканалів НТВ/НТВ "Мир", "Россия 1", РЕН ТВ і "Первый канал".

Посли ЄС наразі обговорюють список нових санкцій, щоб ухвалити їх на початку наступного тижня. Ці пропозиції мають підтримати всі країни ЄС.

Зазначимо, Єврокомісія у середу, 7 грудня, запропонувала запровадити дев’ятий пакет санкцій проти Росії.