У ЄС знову не змогли домовитися щодо нового пакету санкцій проти РФ

Країни-члени Європейського Союзу не змогли домовитися про дев’ятий пакет санкцій проти країни-агресора РФ під час переговорів у Брюсселі.

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Про це повідомляє Reuters.

Як пише видання, нові санкції щодо Москви були затримані через розбіжності з приводу того, чи ЄС має спростити експорт російських добрив через європейські порти, навіть у тому випадку, коли компанії з виробництва добрив належать олігархам із чорного списку.

"Деякі кажуть, що обмеження ЄС становлять загрозу продовольчій безпеці країн, у той час як інші стверджують, що їхнє ослаблення дозволить російським олігархам, які володіють підприємствами з виробництва добрив, уникнути санкцій ЄС проти них", - пише Reuters.

Один із дипломатів ЄС сказав, що Польща та країни Балтії намагаються донести іншим країнам, що вони обманюють себе, якщо думають, що послаблення щодо російських добрив не буде використане як лазівка для олігархів.

Деякі держави-члени ЄС хочуть, щоб Всесвітня продовольча програма брала участь у вирішенні експорту добрив до країн, які їх потребують.

Зазначимо, Єврокомісія 7 грудня запропонувала запровадити дев’ятий пакет санкцій проти Росії.

Новий пакет санкцій має на меті придушити "зміцнення російського промислового потенціалу за допомогою розширеного списку зі 169 організацій, що постачають товари, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони та безпеки.