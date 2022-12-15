В ЕС снова не смогли договориться о новом пакете санкций против РФ

Страны-члены Европейского Союза не смогли договориться о девятом пакете санкций против страны-агрессора РФ во время переговоров в Брюсселе.

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Об этом сообщает Reuters.

Как пишет издание, новые санкции в отношении Москвы были задержаны из-за разногласий по поводу того, должен ли ЕС упростить экспорт российских удобрений через европейские порты, даже в том случае, когда компании по производству удобрений принадлежат олигархам из черного списка.

"Некоторые говорят, что ограничения ЕС представляют угрозу продовольственной безопасности стран, в то время как другие утверждают, что их ослабление позволит российским олигархам, владеющим предприятиями по производству удобрений, избежать санкций ЕС против них", - пишет Reuters.

Один из дипломатов ЕС сказал, что Польша и страны Балтии пытаются донести другим странам, что они обманывают себя, если думают, что ослабление для российских удобрений не будет использовано как лазейка для олигархов.

Некоторые государства-члены ЕС хотят, чтобы Всемирная продовольственная программа принимала участие в решении экспорта удобрений в нуждающиеся в них страны.

Напомним, Еврокомиссия 7 декабря предложила ввести девятый пакет санкций против России.

Новый пакет санкций призван подавить "укрепление российского промышленного потенциала посредством расширенного списка из 169 организаций, поставляющих товары, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности".