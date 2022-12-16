У Молдові шість телеканалів тимчасово втратили ліцензію за некоректне висвітлення війни в Україні

У молдавських телеканалів TV6, Orhei TV, Primul in Moldova, Accent TV, NTV Moldova та RTR Moldova з 19 грудня заберуть ліцензії на мовлення.

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Таке рішення комісія з надзвичайних ситуації в країні прийняла 16 грудня, повідомило видання NewsMaker.

В розпорядженні комісії пояснюється, що рішення було прийняте з метою "захистити національний інформаційний простір та запобігти ризику дезінформації та спроб маніпулювання громадською думкою".

"Рішення про зупинення діяльності шести телеканалів ухвалили на підставі звітів Ради з питань телебачення та радіо про порушення Кодексу телебачення та радіо, включаючи санкції за поширення некоректної інформації при висвітленні подій у країні та війни в Україні", — сказано у документі.

Уточнюється, що рішення про зупинення дії ліцензії є тимчасовим та має силу на час надзвичайного стану у Молдові.

Нагадаємо, що цього ж дня ЄС офіційно запровадив дев'ятий пакет санкцій проти Росії. Зокрема Рада Євросоюзу ініціювала процес призупинення дії ліцензій на мовлення чотирьох російських ЗМІ: НТВ/НТВ "Мир", Росія 1, РЕН ТВ і Перший канал.