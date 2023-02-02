Лавров натякнув, що після України РФ візьметься за Молдову

Міністр закордонних справ країни-агресора РФ Сергій Лавров заявив, що наступною ціллю загарбників після України може стати Молдова.

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Про це Лавров заявив в інтерв’ю російським ЗМІ.

Відповідаючи на запитання пропагандистів про те, на яку з країн, крім України, РФ може ще напасти, недолугий дипломат заявив, що загрозу для країни-агресора несе Молдова.

Лавров традиційно звинуватив Захід у втручанні в справи країн пострадянського простору. За його словами, на чолі Молдови поставили "свою людину".

Крім того, російський чиновник заявив, що обраний президент Молдови Майя Санду нібито прийшла до влади за допомогою "досить специфічних методів" та недемократичним шляхом.

Також Лавров звинуватив Санду у тому, що вона рветься до НАТО, має румунське громадянство, готова об'єднуватись з Румунією і готова "піти на все".

При цьому, за його словами, Грузія "незважаючи на тиск ззовні, керується національними інтересами, але Захід хоче перетворити Грузію на подразник для Росії".

Нагадаємо, нещодавно директор Служби розвідки і безпеки Молдови Олександр Мустядж заявив, що Російська Федерація запланувала розпочати війну проти Республіки Молдова на початку 2023 року, але наразі реалізація сценарію залежить від розвитку ситуації на фронті в Україні.

Раніше заступник міністра закордонних справ РФ Міхаіл Галузін заявив, що Кишинів чекають "катастрофічні наслідки" через співпрацю з НАТО, а яскравим прикладом цього служить "досвід України".