Министр иностранных дел страны-агрессора РФ Сергей Лавров заявил, что следующей целью захватчиков после Украины может стать Молдова.

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Об этом Лавров заявил в интервью российским СМИ.

Отвечая на вопрос пропагандистов о том, на какую страну, кроме Украины, РФ может еще напасть, нелепый дипломат заявил, что угрозу для страны-агрессора несет Молдова.

Лавров традиционно обвинил Запад во вмешательстве в дела стран постсоветского пространства. По его словам, во главе Молдовы поставили "своего человека".

Кроме того, российский чиновник заявил, что избранный президент Молдовы Майя Санду якобы пришла к власти с помощью "достаточно специфических методов" и недемократическим путем.

Также Лавров обвинил Санду в том, что она рвется в НАТО, у нее якобы румынское гражданство, она хочет объединяться с Румынией и готова "пойти на все".

При этом, по его словам, Грузия "несмотря на давление извне, руководствуется национальными интересами, но Запад хочет превратить Грузию в раздражитель для России".

Напомним, недавно директор Службы разведки и безопасности Молдовы Александр Мустядж заявил, что Российская Федерация запланировала начать войну против Республики Молдова в начале 2023 года, но реализация сценария зависит от развития ситуации на фронте в Украине.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что Кишинев ждут "катастрофические последствия" из-за сотрудничества с НАТО, а ярким примером этого служит "опыт Украины".