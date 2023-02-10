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Правительство Молдовы уходит в отставку
Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица в пятницу, 10 февраля, заявила об уходе с должности премьера, что, согласно конституции страны, означает отставку всего правительства.
Об этом она сообщила во время пресс-конференции, передает молдавское издание NewsMaker.
"Если бы правительство Молдовы имело дома столько же поддержки, сколько в ЕС, в Брюсселе, мы бы достигли гораздо больше", - заявила премьер.
Во время речи Гаврилица напомнила о трудностях, с которыми столкнулось, и по ее оценке справилось ее правительство. В частности, премьер обратила внимание на кризис беженцев, компенсацию расходов граждан на газ и электричество, начало строительства новых ЛЭП, привлечение новых инвестиций в Молдову, сдачу в эксплуатацию дорог и мостов и другие реформы.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, Молдова получила статус страны-кандидата в ЕС, равно как и Украина.
"Мне выпала честь быть премьером Молдовы... Я верю в Молдову, людей этой страны и в то, что у нас все получится... Призываю вас быть сплоченными. Молдова будет страной, которой все мы будем гордиться", — заявила премьер в завершение своей речи.
В то же время Гаврилица не назвала причину, по которой она решила уйти в отставку. Впоследствии президент Мая Санду назначила Дорину Речану кандидатом на должность премьера Молдовы.
Напомним, накануне стало известно, что украинские спецслужбы передали Службе информации и безопасности Молдовы информацию о попытках России дестабилизировать ситуацию в стране. Известно, что украинская разведка перехватила планы Кремля по взятию под контроль Молдовы. По данным разведки, РФ запланировала начать войну против Республики Молдова в начале 2023 года, но реализация сценария зависит от развития ситуации на фронте в Украине.
В России уже открыто начали угрожать Кишиневу. Так, министр иностранных дел страны-агрессора РФ Сергей Лавров заявил, что следующей целью захватчиков после Украины может стать Молдова. Кроме того, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил Молдове, что меры Кремля в ответ на присоединение Кишинева к антироссийским санкциям не заставят себя ждать.