РФ планирует совершить в Молдове госпереворот с захватом заложников, - Санду

Россия планирует совершить госпереворот в Молдове, в частности, посредством протестов оппозиции и с привлечением людей с военной подготовкой.

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Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду, пишет Newsmaker.

По ее словам, Россия не в первый раз намерена дестабилизировать ситуацию в Молдове. Осенью 2022 года такие попытки уже предпринимались, но благодаря оперативному вмешательству органов Молдовы они оказались безуспешными.

"План (России, - ред.) на предстоящий период предусматривает диверсии с привлечением людей с военной подготовкой, замаскированных под гражданских лиц, для проведения насильственных действий, нападений на государственные здания и захвата заложников", - отметила она.

Санду добавила, что Россия с помощью протестов оппозиции хочет совершить госпереворот и сменить власть в Кишиневе.

"Документы, полученные от наших украинских партнеров, указывают на места и логистические аспекты организации этой подрывной деятельности. План также предусматривает использование иностранцев для насильственных действий. Например, материалы содержат инструкции о правилах въезда в Молдову для граждан России, Беларуси, Сербии и Черногории", – сказала она.

При этом Санду отметила, что государственные органы безопасности работают над предотвращением таких провокаций и держат ситуацию под контролем.

По ее словам, цель этих действий - "свержение конституционной и легитимной власти в Кишиневе на нелегитимную", пророссийскую, "чтобы Россия смогла остановить процесс европейской интеграции республики и использовать Молдову в войне против Украины".

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Ранее на заседании Европейского совета в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка перехватила планы Кремля по взятию под контроль Молдовы, о чем он проинформировал коллегу Майю Санду.

Служба информации и безопасности Молдовы подтвердила предоставление украинскими спецслужбами информации о попытках России дестабилизировать ситуацию в стране.