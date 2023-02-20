Новий прем'єр Молдови виступив за демілітаризацію Придністров’я

У Республіці Молдова існують "реальні загрози ескалації або військових, або гібридних операцій", а Москва намагається змінити європейський курс країни.

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Про це заявив нещодавно призначений прем'єр-міністрМолдови Дорін Речан, повідомляє телеканал TV8.

За його словами, невизнане Придністров'я має бути демілітаризоване шляхом висилки російських військ та подальшою економічною та соціальною інтеграцією громадян у молдовське суспільство.

"Тут ми маємо досягти фундаментальної речі — демілітаризації. Після цього йде все інше. Дуже важливою є економічна та соціальна інтеграція наших громадян, які там знаходяться, але головне – демілітаризація. Це залежить від багатьох речей, але в якийсь момент це буде вирішено", – наголосив Речан.

Він підкреслив, що країна не повинна ігнорувати той факт, що в Республіці Молдова існують "реальні загрози ескалації або військових, або гібридних операцій", а статус нейтральної держави не може її захистити.

"Ми повинні відкалібрувати нашу обороноздатність до такої міри, щоб будь-якому агресору було б дуже важко або дуже дорого напасти на нас… У Республіці Молдова ми маємо гібридну війну, де Москва намагається захопити демократичні процеси, європейський курс… Ми оголосили себе нейтральними, це означає, що нас ніхто не чіпає, але якщо хтось намагається на нас напасти, що нам робити, брати сумки і тікати?", – зазначив Речан.

Саме тому очільник молдовського уряду не вважає нейтралітет країни гарним рішенням.

"Ми перебуваємо в періоді геополітичних тектонічних рухів, і за цих обставин я впевнений, що всі сторони зрозуміють, що це потрібно робити", - зазначив прем'єр-міністр Молдови.

Нагадаємо, президент Молдови Майя Санду заявила, що Росія планує здійснити держпереворот у Молдові, зокрема, за допомогою протестів опозиції та із залученням людей із військовою підготовкою.

Раніше на засіданні Європейської ради у Брюсселі президент України Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка перехопила плани Кремля щодо взяття під контроль Молдови, про що він поінформував свою колегу Майю Санду.

Служба інформації та безпеки Молдови підтвердила надання українськими спецслужбами інформації щодо спроб Росії дестабілізувати ситуацію в країні.