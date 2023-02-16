В Молдові затвердили склад нового уряду: що відомо про прем'єра

Парламент Молдови 16 лютого затвердив програму та склад уряду Доріна Речана. На цю посаду його висунула президент Майя Санду після відставки Наталії Гаврилиці.

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Про це повідомило молдавське видання NewsMaker.

За затвердження Кабміну Речана проголосували 62 депутати президентської партії "Дія та солідарність".

Цього ж дня новий уряд Молдови складе присягу. Церемонія має відбутися у приміщенні адміністрації президента.

В новому уряді посади віце-прем'єрів отримали міністр економіки та дигіталізації Думитру Алайба, міністр закордонних справ та євроінтеграції Ніку Попеску, міністр сільського господарства Володимир Боля та віце-прем'єр з реінтеграції Олег Серебрян.

Міністром фінансів має стати Веронік Сирецян, міністром юстиції Веронік Михайлов-Морару. Міністром інфраструктури та регіонального розвитку може стати Лілія Дабіжа.

Тепер в Молдові також з'явиться міністерство енергетики, яке очолить Віктор Парликов. В уряді залишаються на тих же посадах міністр охорони здоров'я Алла Немеренко, голова МВС Ганна Ревенко, міністр оборони Анатолій Носатий, міністр освіти Анатолій Топале, міністр культури Серджіу Продан, міністр праці Олексій Бузу та міністр довкілля Йорданка-Родика Йорданов.

Що відомо про нового прем'єр-міністра Молдови

Новий очільник молдавського уряду в минулому, з 2012 по 2015 рік, був міністром внутрішніх справ Молдови. З 2010 по 2012 рік Речан обіймав посаду заступника міністра інформаційних технологій та комунікацій. До цього він працював директором маркетингового відділу TeleMedia Group.

У лютому 2022 року він став радником президент Молдови з питань оборони та нацбезпеки.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські спецслужби передали Службі інформації та безпеки Молдови інформації щодо спроб Росії дестабілізувати ситуацію в країні. Відомо, що українська розвідка перехопила плани Кремля щодо взяття під контроль Молдови. За даними розвідки, РФ запланувала розпочати війну проти Республіки Молдова на початку 2023 року, але наразі реалізація сценарію залежить від розвитку ситуації на фронті в Україні.