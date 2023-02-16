В Молдове утвердили состав нового правительства: что известно о премьере

Парламент Молдовы 16 февраля утвердил программу и состав правительства Дорина Речана. На этот пост его выдвинула президент Майя Санду после отставки Натальи Гаврилицы.

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Об этом сообщило молдавское издание NewsMaker.

За утверждение Кабмина Речана проголосовали 62 депутата президентской партии "Действие и солидарность".

В этот же день, 16 февраля, новое правительство Молдовы примет присягу. Церемония должна пройти в помещении администрации президента.

В новом правительстве должности вице-премьеров получили министр экономики и дигитализации Думитра Алайба, министр иностранных дел и евроинтеграции Ник Попеску, министр сельского хозяйства Владимир Боля и вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян.

Министром финансов должен стать Вероник Сырецян, министром юстиции Вероник Михайлов-Морару. Министром инфраструктуры и регионального развития может стать Лилия Дабижа.

Теперь в Молдове также появится министерство энергетики, которое возглавит Виктор Парликов. В правительстве остаются на тех же должностях министр здравоохранения Алла Немеренко, глава МВД Анна Ревенко, министр обороны Анатолий Носатый, министр образования Анатолий Топале, министр культуры Серджиу Продан, министр труда Алексей Бузу и министр окружающей среды Йорданка-Родика Йорданов.

Что известно о новом премьер-министре Молдовы

Новый глава молдавского правительства в прошлом, с 2012 по 2015 год, был министром внутренних дел Молдовы. С 2010 по 2012 год Речан занимал должность замминистра информационных технологий и коммуникаций. До этого он работал директором маркетингового отдела TeleMedia Group.

В феврале 2022 года он стал советником президент Молдовы по вопросам обороны и нацбезопасности.

Напомним, ранее стало известно, что украинские спецслужбы передали Службе информации и безопасности Молдовы информацию о попытках России дестабилизировать ситуацию в стране. Известно, что украинская разведка перехватила планы Кремля по взятию под контроль Молдовы. По данным разведки, РФ запланировала начать войну против Республики Молдова в начале 2023 года, но реализация сценария зависит от развития ситуации на фронте в Украине.