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В Молдове утвердили состав нового правительства: что известно о премьере
Парламент Молдовы 16 февраля утвердил программу и состав правительства Дорина Речана. На этот пост его выдвинула президент Майя Санду после отставки Натальи Гаврилицы.
Об этом сообщило молдавское издание NewsMaker.
За утверждение Кабмина Речана проголосовали 62 депутата президентской партии "Действие и солидарность".
В этот же день, 16 февраля, новое правительство Молдовы примет присягу. Церемония должна пройти в помещении администрации президента.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В новом правительстве должности вице-премьеров получили министр экономики и дигитализации Думитра Алайба, министр иностранных дел и евроинтеграции Ник Попеску, министр сельского хозяйства Владимир Боля и вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян.
Министром финансов должен стать Вероник Сырецян, министром юстиции Вероник Михайлов-Морару. Министром инфраструктуры и регионального развития может стать Лилия Дабижа.
Теперь в Молдове также появится министерство энергетики, которое возглавит Виктор Парликов. В правительстве остаются на тех же должностях министр здравоохранения Алла Немеренко, глава МВД Анна Ревенко, министр обороны Анатолий Носатый, министр образования Анатолий Топале, министр культуры Серджиу Продан, министр труда Алексей Бузу и министр окружающей среды Йорданка-Родика Йорданов.
Что известно о новом премьер-министре Молдовы
Новый глава молдавского правительства в прошлом, с 2012 по 2015 год, был министром внутренних дел Молдовы. С 2010 по 2012 год Речан занимал должность замминистра информационных технологий и коммуникаций. До этого он работал директором маркетингового отдела TeleMedia Group.
В феврале 2022 года он стал советником президент Молдовы по вопросам обороны и нацбезопасности.
Напомним, ранее стало известно, что украинские спецслужбы передали Службе информации и безопасности Молдовы информацию о попытках России дестабилизировать ситуацию в стране. Известно, что украинская разведка перехватила планы Кремля по взятию под контроль Молдовы. По данным разведки, РФ запланировала начать войну против Республики Молдова в начале 2023 года, но реализация сценария зависит от развития ситуации на фронте в Украине.