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Новый премьер Молдовы выступил за демилитаризацию Приднестровья
В Республике Молдова существуют "реальные угрозы эскалации или военных или гибридных операций", а Москва пытается изменить европейский курс страны.
Об этом заявил недавно назначенный премьер-министр Молдовы Дорин Речан, сообщает телеканал TV8.
По его словам, непризнанное Приднестровье должно быть демилитаризовано путем высылки российских войск и последующей экономической и социальной интеграцией граждан в молдавское общество.
"Здесь мы должны достичь фундаментальной вещи — демилитаризации. После этого идет все остальное. Очень важна экономическая и социальная интеграция наших граждан, которые там находятся, но главное – демилитаризация. Это зависит от многих вещей, но в какой-то момент это будет решено", – подчеркнул Речан.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Он подчеркнул, что страна не должна игнорировать тот факт, что в Республике Молдова существуют "реальные угрозы эскалации или военных или гибридных операций", а статус нейтрального государства не может защитить.
"Мы должны откалибровать нашу обороноспособность до такой степени, чтобы любому агрессору было бы очень тяжело или очень дорого напасть на нас... В Республике Молдова у нас есть гибридная война, где Москва пытается захватить демократические процессы, европейский курс... Мы объявили себя нейтральными, это значит, нас никто не трогает, но если кто-то пытается на нас напасть, что нам делать, брать сумки и убегать?", - отметил Речан.
Именно поэтому глава молдавского правительства не считает нейтралитет страны хорошим решением.
"Мы находимся в периоде геополитических тектонических движений, и в этих обстоятельствах я уверен, что все стороны поймут, что это нужно делать", - отметил премьер-министр Молдовы.
Напомним, президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия планирует совершить госпереворот в Молдове, в частности, посредством протестов оппозиции и с привлечением людей с военной подготовкой.
Ранее на заседании Европейского совета в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка перехватила планы Кремля по взятию под контроль Молдовы, о чем он проинформировал коллегу Майю Санду.
Служба информации и безопасности Молдовы подтвердила предоставление украинскими спецслужбами информации о попытках России дестабилизировать ситуацию в стране.