Мешканців прилеглих до РФ районів закликають мовчати про перебазування української авіації

Повітряне командування "Центр" Повітряних сил Збройних сил України закликає мешанців прикордонних районів не знімати та не публікувати кадри, що свідчать про перебазування української авіації. Про це йдеться у його повідомленні в соцмережах.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Звернення адресоване мешканцям прикордонних територій Чернігівської та Сумської областей, "а також до всіх жителів України". Перша, нагадаємо, окрім Брянської області Росії, межує і з Гомельською областю Білорусі, а друга - лише з РФ.

Зазначається, що в інтернеті з’явилися фото та відео перебазування авіації у визначені позиційні райони з метою виконання бойових завдань, захисту населення України та охорони і оборони важливих обєктів інфраструктури.

"Ми дякуємо Вам за любов та слова підтримки нашим пілотам, але ж нагадуємо і про заборону проведення фото- та відеофіксації особового складу, місць розташування військовоі техніки, її кількості та напрямку передислокації. Це може зашкодити виконанню поставлених завдань!" - заявили у ПК "Центр".

Нагадаємо також, що раніше в четвер Київська міська військова адміністрація повідомила про розгортання у столиці певної кількості блокпостів в рамках навчань. При цьому начальник адміністрації Сергій Попко зазначив, що хоча загроза наступу з Білорусі на Київ і мінімізована, але не знята, і "враховуючи тактику дій противника, ми готуємо певні сюрпризи".

Зазначимо при цьому, що за несанкціоноване поширення інформації про переміщення військових у Кримінальному кодексі з березня минулого року передбачено відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

У разі скоєння такого злочину або за попередньою змовою групою осіб, або з корисливих мотивів, або з метою надання даних державі-агресору чи незаконним збройним формуванням, або якщо це призвело до тяжких наслідків покарання за такі дії передбачене у вигляді ув'язнення терміном від восьми до дванадцяти років.