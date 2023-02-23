"Загроза наступу з півночі не знімається": У Київській МВА пояснили, чому в столиці розгортають блокпости

Угрупування сил і засобів оборони Києва проводить тренування підготовки та ведення оборонної операції в умовах наступу противника на столицю, повідомили вдень 23 лютого в міській військовій адміністрації.

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Зазначається, що за ініціативи КМВА і за погодженням командувача угрупування в місті проводять один з етапів цього тренування. За словами начальника адміністрації Сергія Попка, керівник одного із секторів оборони столиці отримав бойове розпорядження на розгортання відповідного блок-посту та взводного опорного пункту разом з ним.

"Представники Збройних сил, Національної гвардії, Національної поліції, за сприяння районної адміністрації повинні в найкоротший час забезпечити розгортання цих об’єктів і зайняття особовим складом бойових позицій. Бійці мають якнайшвидше приступити до виконання поставлених бойових задач. А протягом доби блокпости обладнаються в повному обсязі, включаючи освітлення, обігрів тощо", - сказав він.

За словами Попка, таке тренування проводиться одночасно в декількох районах Києва і таким чином буде перевірено, кільки реально потрібно часу на усі ці заходи.

Метою заходів названо удосконалення системи управління угрупованням, організацію ефективної взаємодії з органами виконавчої влади в Києві, нарощування системи інженерного обладнання, протиповітряної оборони тощо. Також виконуються певні заходи щодо забезпечення громадського порядку та захисту цивільного населення.

"Все це сплановано і проводиться тому, що загроза наступу з північного напрямку не знімається, хоча на даний момент вона мінімізована. Створення ударного угруповання поки не спостерігається", - підкреслив Попко.

За його словами, на початку повномасштабної російської агресії "для нас було багато нового, багато нестиковок", але досвід минулого року показав, що саме треба робити і на чому зосереджувати основні зусилля, "які сюрпризи готувати".

"Однозначно, на сьогодні ми готові давати відсіч ворогові краще, ніж торік. Тому, враховуючи тактику дій противника, ми вчимося і готуємо, ще раз хочу наголосити - певні "сюрпризи". Які саме – нехай залишиться таємницею!" - додав керівник адміністрації.

При цьому заявлено, що після завершення тренувань усі такі блокпости повернуться в "сплячий режим" - до того стану, в якому вони були останні місяці. У МВА також продемонстрували роботу одного з таких блокпостів на проспекті Бажана в районі станції метро "Позняки", який відвідав сам Попко. Про місцерозташування інших не повідомляється.