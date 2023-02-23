"Угроза наступления с севера не снимается": В Киевской ГВА объяснили, почему снова разворачивают блокпосты

Группировка сил и средств обороны Киева проводит тренировку подготовки и ведения оборонной операции в условиях наступления противника на столицу, сообщили днем 23 февраля в городской военной администрации.

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Отмечается, что по инициативе КГВА и согласованию командующего группировкой в городе проводят один из этапов этой тренировки. По словам начальника администрации Сергея Попко, руководитель одного из секторов обороны столицы получил боевое распоряжение на развертывание соответствующего блокпоста и взводного опорного пункта вместе с ним.

"Представители Вооруженных сил, Национальной гвардии, Национальной полиции, при содействии районной администрации должны в кратчайшее время обеспечить развертывание этих объектов и занятие личным составом боевых позиций. Бойцы должны как можно быстрее приступить к выполнению поставленных боевых задач, включая освещение, обогрев и так далее", - сказал он.

По словам Попко, такая тренировка проводится одновременно в нескольких районах Киева и таким образом будет проверено, сколько реально нужно времени на все эти мероприятия.

Целью мероприятий названо усовершенствование системы управления группировкой, организацию эффективного взаимодействия с органами исполнительной власти в Киеве, наращивание системы инженерного оборудования, противовоздушной обороны и так далее. Также выполняются определенные мероприятия по обеспечению общественного порядка и защите гражданского населения.

"Все это спланировано и проводится потому, что угроза наступления с северного направления не снимается, хотя сейчас она минимизирована. Создание ударной группировки пока не наблюдается", - подчеркнул Попко.

По его словам, в начале полномасштабной российской агрессии "для нас было много нового, много нестыковок", но опыт в прошлом году показал, что именно нужно делать и на чем сосредотачивать основные усилия, "какие сюрпризы готовить".

"Однозначно, на сегодняшний день мы готовы давать отпор врагу лучше, чем в прошлом году. Поэтому, учитывая тактику действий противника, мы учимся и готовим, еще раз хочу подчеркнуть - определенные "сюрпризы". Какие именно – пусть останется тайной!" – добавил руководитель администрации.

При этом заявлено, что после завершения тренировок все такие блокпосты вернутся в "спящий режим" - в то состояние, в котором они были последние месяцы. В ГВА также продемонстрировали работу одного из таких блокпостов на проспекте Бажана в районе станции метро "Позняки", который и посетил сам Попко. О месторасположении других не сообщается.