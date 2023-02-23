Жителей прилегающих к РФ районов призывают молчать о перебазировании украинской авиации

Воздушное командование "Центр" Воздушных сил Вооруженных сил Украины призывает жителей приграничных районов не снимать и не публиковать кадры, свидетельствующие о перебазировании украинской авиации. Об этом говорится в сообщении в соцсетях.

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Обращение адресовано жителям приграничных территорий Черниговской и Сумской областей, "а также всем жителям Украины". Первая, напомним, кроме Брянской области России, граничит и с Гомельской областью Беларуси, вторая же – только с РФ.

Отмечается, что в интернете появились фото и видео перебазирования авиации в определенные позиционные районы с целью выполнения боевых задач, защиты населения Украины и охраны и обороны важных объектов инфраструктуры.

"Мы благодарим Вас за любовь и слова поддержки нашим пилотам, но напоминаем и о запрете проведения фото- и видеофиксации личного состава, мест расположения военной техники, ее количества и направления передислокации. Это может повредить выполнению поставленных задач!" - заявили в ВК "Центр".

Напомним также, что ранее в четверг Киевская городская военная администрация сообщила о развертывании в столице определенного количества блокпостов в рамках учений. При этом начальник администрации Сергей Попко отметил, что хотя угроза наступления из Беларуси на Киев и минимизирована, но не снята, и "учитывая тактику действий противника, мы готовим определенные сюрпризы".

Отметим, что за несанкционированное распространение информации о перемещении военных в Уголовном кодексе с марта прошлого года предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

В случае совершения такого преступления либо по предварительному сговору группой лиц, либо по корыстным мотивам, либо с целью предоставления данных государству-агрессору или незаконному вооруженному формированию, либо если это привело к тяжким последствиям наказание за такие действия предусмотрено в виде заключения сроком от восьми до двенадцати лет.