На Ставке решили, как противодействовать актуальным намерениям РФ - Зеленский

Президент Владимир Зеленский 23 февраля провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором было принято решение о противодействии актуальным намерениям российской армии. Об этом он сообщил в вечернем видеообращении.

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"Провел сегодня заседание Ставки. Расширенный формат, детальные доклады. Залужный, Сырский, Тарновский, Москалев и Наев. Ситуация по основным направлениям. Восток – очень тяжело. Мучительно. Но делаем все, чтобы выстоять", - сказал глава государства.

В свою очередь, по его словам, на юге странам на части направлений ситуация достаточно опасна, но украинским военным "есть чем и как" отвечать оккупантам.

"Одесса и Черноморское пространство – ситуацию контролируем. Север – все наши воины на этом направлении видят каждое намерение врага. Где нужно, усиливаемся. Был доклад руководителя ГУР Буданова относительно актуальных намерений оккупанта. Есть решения и по нашему противодействию", - заявил президент.

Отдельно и очень подробно на заседании были рассмотрены вопросы производства и поставки боеприпасов и оружия. Зеленский отметил, что не может сообщить какие-либо детали по этому поводу, но охарактеризовал это как "содержательную работу". По словам Зеленского, он был рад слышать, что "даже в таких условиях у нас есть соответствующий потенциал".

Отметим при этом, что за полтора часа до выхода обращения украинского президента в Министерстве обороны России заявили, что Украина "активизировала подготовку к вторжению" в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику, которое якобы должно начаться в ответ на имитацию наступления российских войск, дислоцированных в Приднестровье.

Там пригрозили, что Вооруженные силы России "адекватно отреагируют" на такие действия. Впрочем, представители Украины заявление ведомства страны-агрессора пока официально не комментировали.

Напомним также, что в Генеральном штабе ВСУ продолжают утверждать, что на территории Беларуси нет личного состава, вооружения и военной техники, достаточных для проведения наступления на территорию Украины. При этом в Киеве в четверг начали развертывать блокпосты – как заявлено, в рамках учений, а руководитель столичной военной администрации Сергей Попко заявил о подготовке "сюрпризов" для противника.

В свою очередь, воздушное командование "Центр" ВСУ призвало жителей приграничных районов Черниговской и Сумской областей не снимать и не публиковать кадры, свидетельствующие о перебазировании украинской авиации.