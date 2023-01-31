РФ продовжує підготовку до наступу і, ймовірно, задіяла ще не всі резерви, – ISW

Росія продовжує готувати новий великий наступ і посилювати військо. РФ, імовірно, задіяла ще не всі резерви.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Західні, українські та російські джерела продовжують вказувати на те, що Росія готується до неминучого наступу, підтверджуючи оцінку ISW, що наступ у найближчі місяці є найбільш вірогідним варіантом дій", - йдеться у повідомленні.

Аналітики нагадали заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга про те, що немає жодних ознак того, що Росія готується до мирних переговорів. Він також зазначив, що Росія може мобілізувати до 200 000 військовослужбовців і продовжує закуповувати зброю та боєприпаси. Столтенберг підкреслив, що президент Росії Володимир Путін зберігає свої максималістські цілі в Україні.

Також аналітики ISW взяли до уваги заяву голови Ради резервістів ЗСУ Іван Тимочко про те, що російські війська посилюють своє угруповання на Донбасі і будуть змушені розпочати наступ через зростаючий внутрішній тиск, необхідний для перемоги.

"Заяви Столтенберга та Тимочко підтверджують попередній прогноз ISW про те, що російські війська створюють умови для початку наступу, ймовірно, в Луганській області в найближчі місяці", – йдеться у звіті.

Також в ISW звернули увагу на те, що російські військові блогери продовжили говорити, що створюються умови для наступу РФ, і Москва задіяла "ще не всі резерви".

Раніше аналітики Інститут вивчення війни (ISW) повідомляли, що лідер країни-агресора РФ Володимир Путін у найближчі пів року спробує здійснити нову спробу рішучого наступу, найімовірніше, в Луганській області або ж у районі Вугледара на заході від Донецька.