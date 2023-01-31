РФ продолжает подготовку к наступлению и, вероятно, задействовала еще не все резервы, – ISW

Россия продолжает готовить новое большое наступление и усиливать войско. РФ, вероятно, задействовала еще не все резервы.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

"Западные, украинские и российские источники продолжают указывать на то, что Россия готовится к неизбежному наступлению, подтверждая оценку ISW, что наступление в ближайшие месяцы является наиболее вероятным вариантом действий", - говорится в сообщении.

Аналитики напомнили заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что нет никаких признаков того, что Россия готовится к мирным переговорам. Он также отметил, что Россия может мобилизовать до 200 тысяч военнослужащих и продолжает закупать оружие и боеприпасы. Столтенберг подчеркнул, что президент России Владимир Путин сохраняет свои максималистские цели в Украине.

Также аналитики ISW приняли во внимание заявление председателя Совета резервистов ВСУ Иван Тимочко о том, что российские войска усиливают свою группировку на Донбассе и будут вынуждены начать наступление из-за растущего внутреннего давления, необходимого для победы.

"Заявления Столтенберга и Тимочко подтверждают предварительный прогноз ISW о том, что российские войска создают условия для начала наступления, вероятно, в Луганской области в ближайшие месяцы", – говорится в отчете.

Также в ISW обратили внимание на то, что российские военные блогеры продолжили говорить, что создаются условия для наступления РФ, и Москва задействовала "еще не все резервы".

Ранее аналитики Институт изучения войны (ISW) сообщали, что лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин в ближайшие полгода попытается осуществить новую попытку решительного наступления, вероятнее всего, в Луганской области или же в районе Угледара к западу от Донецка.