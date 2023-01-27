Россия готовится активизировать боевые действия до 24 февраля, - Данилов

Армия страны-агрессора РФ готовится активизировать боевые действия к годовщине полномасштабной войны. В частности, оккупанты могут сосредоточиться на Донецком, Луганском и Запорожском направлениях.

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Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью "Радио Свобода".

"Сейчас они готовятся к максимальной активизации ввиду того, что они люди из совка, и что к какой-то годовщине они должны иметь какие-то достижения. Нет никакой тайны, что они до 24 февраля готовятся к новой волне (наступление, – ред. )", - отметил он.

Данилов подчеркнул, что в СНБО и в рядах ВСУ есть понимание, на каких участках российская армия хочет повторить наступательный маневр.

"У них (оккупантов, – ред.) есть задачи относительно Донецкой и Луганской областей для того, чтобы они полностью вышли на их границы. Они сейчас уже неделю пытаются понять, что происходит на Запорожском направлении у нас с точки зрения обороны. И сейчас там есть определенное накопление войск. Мы понимаем, что происходит в РФ на этот счет", - сказал он.

Секретарь СНБО подчеркнул, что Силам обороны Украины нужно сейчас быть в максимальной концентрации и готовности, поскольку у РФ много мобилизованных и "железо".

Напомним, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщал, что новое нападение россиян на Киев с территории Беларуси маловероятно. Основная активность российской армии будет разворачиваться на Донецком и Луганском направлениях.